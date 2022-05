Louis-Renaud MARGERAND

Je suis en charge de la distribution pour AEW Ciloger.

Nous distribuons des solutions SCPI et OPCI depuis plus de 40 ans.

Nous sommes un acteur historique et incontournable dans le domaine de la "pierre-papier".

Notre savoir faire historique réside dans une approche long terme visant la sélection d'immeubles de bureaux et de commerces de qualité, offrant un potentiel de valorisation éleve et des rendements récurents.

Je m'adresse à tous types de réseaux distributeurs: Institutionnels, Gérants Privés, Banquiers Privés, CGPIndépendants, labélisation de Fonds pour des réseaux distributeurs.



Mes compétences :

SCPI

Réseaux de Distribution

Finance de marché

Pierre-papier

Economie

Institutionnels

Management commercial