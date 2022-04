Intent Technologies est un acteur de l'internet des objets de premier plan sur le marché du bâtiment et de l'habitat intelligent.



Intent Technologies opère le premier système d'exploitation ouvert du bâtiment permettant à l'aide d'un Store d'applications, à tous les acteurs et occupants , d'accéder directement à tous les services liés à l'exploitation du bâtiment et à la vie quotidienne dans son environnement.



http://www.intent-technologies.eu