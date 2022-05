Olivier MARGERAND

Président-fondateur de Digital Collab

Conseil et accompagnement en transformation digitale



Notre mission : le bonheur au travail.

Notre métier : simplifier la collaboration au travail en développant les réflexes collaboratifs avec des outils collaboratifs.



Notre dada : la transformation digitale des entreprises et collectivités.



Si vous avez la volonté stratégique, nous la mettons en oeuvre avec des effets visibles dès les premiers jours.



Parmi les multiples outils que nous connaissons et utilisons : Google Apps for Work, Smartsheet, Trello, Prezi, Gotomeeting, Doodle, Realtime Board, Strikingly, Weebly, Appear.in...



Mes compétences :

Consulting

Google

Google Apps

Web 2.0

Entreprise 2.0

Cloud computing

SaaS

Conseil

Web

Animation de formations

Conférencier

Animation

Animation d'ateliers

Nouvelles technologies