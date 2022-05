" A ellos les importa de donde viene la gente, pero lo que es realmente importante es a donde va" (Ce qui les intéresse c'est de savoir d'où viennent les gens, mais ce qui est réellement important c'est où ils vont).



Cette phrase reflète mes ambitions, mes envies et mon mode de vie. Toujours à l'affut de nouveautés, j'aime mener en parallèle de nombreuses activités dans des domaines variés du fait de :



- ma formation de base comme ingénieur des Mines de Nancy (aussi diverse que les secteurs de l'automobile, ou des énergies renouvelables ou fossiles)



- mes lectures dans les domaines de l'histoire et de la politique



- mon intérêt dans la démarche économique de "Social Business" de Muhammad Yunus



- mes volontés entrepreunariales et des possibilités en termes de communication et d'intéraction qu'offrent les réseaux sociaux.



- mon attrait au knowledge management permettant ainsi de partager la connaissance et de la valoriser.



Ayant toujours envie de concrétiser de nouveaux projets en lien avec mes centres d'activités, je suis disponible à toute personne à laquelle je pourrai être utile.



N'hésiter pas à me contacter louis.rollin[at]mines-nancy[dot]org



Mes compétences :

Energie

Analyse

Gestion de projet

Management

Ingénierie