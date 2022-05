Louis-Romain RICHÉ

Avocat à la Cour de Paris - Ancien Secrétaire de la Conférence.

Je suis collaborateur au sein du département contentieux du cabinet UGGC après avoir exercé près de quatre ans auprès de Gilles Bigot chez Winston&Strawn LLP.

En outre, je développe une clientèle en contentieux commercial, civil et pénal mais aussi en conseil aux entreprises.



Lieutenant de vaisseau (R), je suis agréé auprès de la Marine nationale. J'interviens auprès de l'État-major des Armées, du Centre d'Enseignement Stratégique de la Marine ou bien encore du Centre Interarmées de Concept, Doctrine et Expérimentation.

Suite au 52è séminaire jeune de l'IHEDN, j'ai effectué la Préparation Militaire Supérieure de l'État-major, les stages Formation Officier de Réserve et Formation Officier de Réserve Complémentaire et le "cycle maritimisation" de l'École de Guerre.



Titulaire du CAPA, j'ai effectué mon stage final au sein de la pratique contentieux-arbitrage de Bredin Prat, mon PPI auprès d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et un stage en alternance avec l'EFB au sein du département contentieux-arbitrage de Freshfields.



Suite à un double cursus en droit à Paris X Nanterre et à UCDublin (Irlande), j'ai été diplômé d'une licence en droit privé et d'un diploma in common law. À l'issue d'une maîtrise en droit des affaires, j'ai intégré l'ESSEC au sein du programme Grande École et j'ai été diplomé du Master II Contentieux-Arbitrage de Paris II sous la direction du Professeur Jarosson.



Enfin, j'ai relancé, au sein de la Fondation Riché, le Prix Étienne et Philippe Riché.



Mes compétences :

droit

arbitrage

contentieux