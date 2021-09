Louise DRIEU

"Montage. Passage d'images mortes à des images vivantes. Tout refleurit."

Robert Bresson



Gestion et maîtrise du montage tant dans sa phase technique que créative.

Acquisition des rushes, digit, dérushe, montage, export, confo, sortie master.

Expérience des différentes étapes de la post-production.

Connaissances en habillages et effets.

Esprit d'équipe et de coordination, capacité d'adaptation.

A l'écoute, forte de propositions, calme et rigoureuse.



Permis B + véhicule.



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Avid

Adobe Photoshop

DaVinci