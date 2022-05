Bonjour,



Je suis orthoprothésiste diplômée depuis 2009 du lycée d'Alembert de Paris. J' ai auparavant suivie un cursus CAP/ DT au Lycée Blaise Pascal de Marseille.



Avant d'être titulaire du Bts Orthoprothésiste, j 'ai travaillé dans divers ateliers de prothèse-orthèse : Bontoux Orthopédie (Avignon) et Buneau Orthopédie ( Boulogne sur Mer). Puis durant mes études, j'ai travaillé à chaque vacance chez Otto Bock France (Les Ulis). J'ai aussi effectué divers stages dans des centres de rééducations durant ma troisieme année d'études.



Mon parcours professionnel depuis l'obtention de mon diplôme est stipulé dans les annexes de mon profil.



Je suis spécialisée dans le positionnement de la personne polyhandicapé ainsi que dans le traitement de la scoliose.

Je travaille habituellement avec Vorum mais pourrait m'adapter facilement à toutes autres logiciels de rectifications. Je suis aussi formée aux techniques classiques de prise de moulages et mesures.



Je reste à votre disposition pour de plus amples informations,



Louise Fournier.