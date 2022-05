Louise FOURNIER

Je travail avec un réseau d’artisan Français exclusivement, et plus particulièrement dans la région lyonnaise, et suis à même de travailler tout types de matériaux.



j’ai une réelle connaissance de la chaine de production, grâce à ma formation de designer industrielle et je peux suivre la conception, la fabrication et la livraison de mes produits.



Je met l’accent sur l’unicité et la personnalisation de chacune des tables que je réalise, pour que chaque projet soit au plus près des envies et besoins de mes clients.



Mes compétences :

Adobe CS5

Rhino3d

Keyshot