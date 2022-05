Louise-Frédérique S.

Psy - coach certifiée. Créatrice de la sortie "café-rêves"



Orientée très tôt vers la sophrologie par le Dr Cuvelier (Nancy) et vers une analyse de rêves jungienne (école Etienne Perrot) avec Véronique Delagrange dans les années -80, je me suis très vite intéressée aux techniques de thérapies brèves.

J'ai continué dans les années -90 mon travail d'introspection analytique auprès d'un psychoclinicien, docteur en Sciences Humaines et Psycho-Oncologue avec le support de la sophrologie analytique et des techniques de relaxation Caycedo. Dans cette même perspective analytique et avec le même formateur, j'ai été initiée à la pratique hyperventilatoire dite rebirth-thérapie importée en France et adaptée à la culture française par Jacques de Panafieu.

Complément des acquis pour les accompagnements directs:

certification de coach.



Mes compétences :

Gestion du stress

Coaching

Méditation

Création de site web

Coaching Réseaux du web

Coaching Internet et informatique

Respiration Consciente