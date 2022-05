Louise GAMICHON

Journaliste résolument Web, je suis passée de la plume de mes années Sorbonne au clavier pour divers pure players.



Actuellement, je mets ma typographie au service d'un freemium et d'un premium qui décryptent les religions et la diversité du monde d'aujourd'hui.



A la fois multi-médias, multi-angles, et multi-projets (lancement de sites, refontes, stratégies rédactionnelles), il m'arrive de prêter mon clavier à des spécialistes du Rich Media afin de leur fournir des contenus.



Et comme un projet naît autant de compétences que de rencontres, j'aime participer à une vie d'équipe dans son ensemble : du service marketing à celui des codeurs, en passant par les graphistes et la communication.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Arborescences

Bases de données

Rédaction web

Community management

Management

Gestion de la production

Stratégie rédactionnelle