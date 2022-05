Louise GAUVIN

Un petit coup de boost dans votre stratégie digitale ?



Je serais ravie de vous accompagner afin de définir votre stratégie :

• En effectuant un audit : enjeux et objectifs business (besoins, cible, contenu, ressources, timing)

• En améliorant les leviers d’acquisition et de trafic (SEM, Display, siteweb, Réseaux sociaux…)

• En vous aidant sur le choix des outils tracking à mettre en place (Analytique, TMS, Marketing automation…)



Nous pourrons par la suite configurer et intégrer vos outils analytiques :

• Plan de mesure des KPIs en fonction des différents canaux de communication

• Collection des données : plan de marquage et recettage

• Contrôle de la fiabilité des données



Puis nous mettrons en place une aide pour votre prise de décisions :

• Mise en place de dashboards & reportings

• Analyse de données et recommandations

• AB/Testing & Optimisation de la conversion

• Formation



N'hésitez pas à me contacter afin d'augmenter ensemble votre performance analytique et digitale !



Mes compétences :

MicroStrategy

Reporting

Google analytics

Microsoft Excel

Médias sociaux

Adwords

Affiliation

Analyse de données

Webmarketing

Analyse des ventes

Display Advertising

Stratégie digitale

Conduite de projet