Louise GIBBONS

Consultante en marketing territorial et communications et fondatrice et gérante de Location Marketing, Louise travaille depuis 12 ans dans l’environnement du développement économique.



Elle a commencé sa carrière à l’Agence de développement du pays de Galles (WDA), une des agences pionnières en Europe. Pendant les 7 ans à la WDA, elle a travaillé 3 ans directement au contact des PMEs galloises, suivi de 4 ans au siège européen à Amsterdam où elle gérait la communication en Europe.



Entre 2004 et 2006, c’est pour l’Agence française pour les investissements internationaux (Invest in France) qu’elle a occupé le poste de Marketing & Communications Manager pour le projet ANIMA (projet en charge du développement économique et de la promotion du bassin méditerranéen).



Location Marketing a été crée en 2006. Location Marketing est un cabinet de conseil en marketing territorial et communication avec la particularité et l'avantage de proposer aussi tous les services d'une agence de communication graphique (développement d'identité visuelle, création d'outils).



Location Marketing est basé dans le Gers dans le Sud Ouest de la France et a crée des partenariats sttraégique dans la région et sur le reste de la France. A ce jour le cabinet compte parmi ces références Andorra Développement et Investissement, Malta Enterprise, la CCI du Gers, Seine et Marne Développement, Creusot Montceau Développement, le Pays Adour Chalosse Tursan, International Business Wales ...



