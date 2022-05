Louise GINON

Au cours de mes études j’ai pu découvrir différents domaines dans la communication, spécialement le métier d’attachée de presse, à travers des stages dans des entreprises telles que : Pressconcept (agence d’attachée de presse spécialisée dans la mode), France Bleu Picardie, D-lab (entreprise de compléments alimentaires), Karibou Initiatives (association pour la lutte pour les coopératives et le travail des femmes en Afrique), en alternance la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille et à La Redoute.

Je cherche un emploi dans le domaine des relations presse.

Formée aux pratiques de la communication et de la médiation, je suis en mesure de définir et mettre en place une stratégie de communication ainsi que la diffusion de l’information auprès de l’opinion publique via les médias. J’ai choisi ce domaine car il fait appel à des capacités de réflexion, d’analyse, un grand sens de l’écoute et de la créativité.

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner et passionnée par la mode, je sais m’adapter. J’ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur ainsi que des bonnes capacités rédactionnelles.







Mes compétences :

Capacité rédactionnelle et relationnelle

Communication

Relation presse

Capacité relationnelle