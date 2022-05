Architecte depuis 2015, je suis diplômée de l’Ecole Nationale supérieure d'Architecture de Bretagne. Au cours de mes études, j'ai été particulièrement sensible au travail du logement. Ainsi, mon projet de fin d'études a porté sur la réhabilitation de six tours de logements des années 1960 et sur la restructuration de leur parcelle.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Artlantis

Revit architecture

Adobe Illustrator