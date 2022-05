Louise HARDY

Un parcours diversifié et intuitif.

De solides bases en optimisation de l'expérience client, management et gestion de projet.

Mon entreprise idéale porte des valeurs d'innovation et de responsabilité.



Je recherche actuellement un poste dans lequel je pourrais mettre à profit mon agilité, mon humanisme et mon esprit d'analyse.



Je suis donc à l'écoute et disponible pour tout échange !



"J'ai appris que l'essentiel dans la vie, ce n'est non pas d'être fort, mais de se sentir fort . Et le but c'est pas d'allez le plus loin mais c'est le chemin pour y arriver" Jon Krakauer



Mes compétences :

Ecoute/Conseil

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Sens du contact

Commerce B2B

Encadrer un assistant

Fidélisation client

Marketing stratégique

Marketing relationnel

Marketing direct

Analyse des besoins

Recrutement

Gestion des compétences

Techniques de vente

Proactivité

Animation de réunions

Force de proposition