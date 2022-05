Elève ingénieur en cinquième année à l'ISEN de Brest, actuellement en alternance chez Crédit Mutuel Arkéa en tant que Product Owner (MOA). Je suis à la recherche d'opportunités en ingénierie commerciale ou en gestion de projet pour octobre 2016.



Motivée, dynamique, responsable et sérieuse, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

VHDL

C Programming Language

Microsoft Office

Matlab

Java

HTML

Cascading Style Sheets

Gestion de projet

Scrum