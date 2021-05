Maxime GOANVIC

Actuellement Consultant Application chez Sogeti dans le cadre de mon M2 à l'ISEN Brest, je serai diplômé Ingénieur Généraliste ISEN en Octobre 2018, puis diplômé de l'ESC Rennes School of Business en 2019. Je suis principalement intéressé par le domaine du conseil, des systèmes d'information et des nouvelles technologies. Je suis également intéressé par le milieu entrepreneurial et les FinTech.



Fort d'une première expérience dans le test, j'ai souhaité réitérer cette expérience grâce à l'alternance en dernière année en école d'ingénieur. Sensibilisé aux enjeux de la Qualité, ces expériences m'ont permis de mieux appréhender la ligne de production dans son ensemble en y assimilant les techniques de testing. Mes expériences m'ont permis de découvrir des domaines transverses à ma formation d"Ingénieur. Aujourd'hui, je souhaite continuer dans cette démarche et ainsi développer de nouvelles compétences et aptitudes, additionnelles à mon cursus. Par la suite, je souhaiterai évoluer vers des postes métiers, plus liés au support fonctionnel, de MOA et d'accompagnement sur les projets.



J'ai effectué un double diplôme à l'ESC Rennes School of Business pour suivre le Programme Grande Ecole avec une spécialisation en finance d'entreprise. Mon parcours initial à l'ISEN Brest est une formation d'ingénieur généraliste dans le domaine des sciences et des nouvelles technologies de l'information.



Mes compétences :

CSS

Développement web

JavaScript

Base de données

HTML

C

MySQL

Langage objet

Linux

PHP

UML

C++

Java

Réseau

Management

Gestion

Travail en équipe

Contrôle interne

Communication

Gestion de projet

Amélioration de process

Entrepreneuriat

Développement commercial