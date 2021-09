Chloé GOSSART

Actuellement, je travaille au sein du Département Méthodes & Procédés chez Safran Aircraft Engines à Châtellerault en tant qu'ingénieure traitement thermique.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Expertise matériaux (métalliques, polymères, composite)

Traitement thermique

Aluminisation en phase vapeur, brasage au four, frittage, accostage

Laminage à froid et skin-pass

Outil numériques de laminage à froid

Logiciels de Safran (XMétal, SAP)

Microscope Electronique à Balayage de table (MEB)

Calorimétrie Différentiel à Balayage (DSC)

Machine de traction

Microscope optique

Tests adhésifs

RDM6 (Méthode des Eléments Finis)

Catia (notions)

Solidworks (notions)

Ansys workbench (notions)

Language C (notions)

Visual Basic for Application