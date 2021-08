Nicolas JAYET

37 ans

Ingénieur Système chez AKKA

Rigoureux, pragmatique, organisé, sociable



Domaines de compétence :

- Systèmes embarqués aéronautiques

- Spécifications systèmes et logicielles haut-niveau

- Traçabilité d'exigences

- Modélisation d'exigences sous SCADE

- Gestion de configuration

- Notions tests de maturité, TU et RTRT



Outils et logiciels :

- Langages de programmation (lecture) : C, C++, VBA, XML

- Bureautique Windows XP et ultérieur, Office 2003 et ultérieur

- Gestion dexigences système : DOORS 8.3

- Gestion de spécifications logicielles : SCADE, Matlab Simulink

- Gestion de configuration : ClearCase, SubVersioN, Sharepoint

- Acquisition et traitement de signal : INCA v7

- Gestion de calculateurs : DDT

- Génération documentaire : Mozart



Contexte normes :

Aéronautique DO-178B DAL A à E

Automobile Euro4 et au-delà



Dernière activité (durée 7 ans) : groupe Renault

- Responsable équipe AKKA Composants Air System en place chez Renault

- Création de réglages pour pilotage composants circuit d'air moteurs - Essence et Diesel

- Validation de composants Air / Distrib et Sural sur table, bancs d'essais et/ou véhicules