Louise HERMANN

Je suis une personne de nature calme et attentive, je m'investie dans mon travail, et aime faire les choses bien.

Je suis également attentive et a l'écoute des autres j'aime et favoris le travail d'équipe dans une bonne ambiance, parfois trop perfectionniste je vais perdre du temps a trop bien faire sur des détails, ce qui es un défaut ainsi que mon manque de confiance en moi, mais j'arrive a gérer les différents situation



Mes compétences :

Minutieuse

Patiente

Rigoureuse

Esprit d'équipe

Perfectionniste

Rapide