Louise HILLION

Riche d'une expérience diversifiée dans le domaine de l'accompagnement professionnel, j'ai développé des compétences au niveau conseil en ressources humaines et dans l'accompagnement au changement. Je travaille auprès de publics variés (demandeurs d'emplois, bénéficiaires RSA, jeunes, salariés en reconversion) et je les accompagne dans leur démarches de transitions professionnelles. J'aime particulièrement animer des actions de formation en groupe tout autant que de suivre en individuel des bénéficiaires afin de leur apporter des conseils personnalisés en fonction de leur situation et des dispositifs et mesures d'accompagnement.

Initialement diplômée d'un Master en Psychologie Clinique et de la sante, je dispose également d'une expérience variée dans différentes institutions sanitaires et sociales (hopitaux SSR, clinique psychiatrique, ASE, IME...). Au cours de celle-ci, j'ai pratiqué différentes approches, notamment la relaxation par induction, les thérapies de groupe orientation TCC, des tests projectifs, l'entretien individuel et la thérapie familiale systémique. Ceci me permet de disposer d'une boite à outil riche et variée pour apporter un accompagnement personnalisé à chaque personne en fonction de ses besoins et de sa situation. Enfin, au fur et à mesure de mon expérience en structure d'insertion je me suis constitué une bonne connaissance du réseau et des dispositifs lié à l'emploi, la formation et la reconversion professionnelle.



Mes compétences :

techniques d'entretiens individuels et familiaux

therapie de groupe

techniques de relaxation par induction