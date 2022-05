Louise JACOB

Arrivée chez EP en janvier 2016 en tant que stagiaire, j'ai pu évoluer au sein du service The Office en gestion et comptabilité pour ensuite me diriger vers des missions de gestion de projet. J'ai la chance de continuer l'aventure en intégrant EP à la fin de mon stage mais cette fois dans le service AMOA! Et ça continue, maintenant c'est avec des missions RH que je poursuis ma route parmi la Tribu ! Depuis novembre 2016, je suis Culture Skippeuse chez EP !



Mais en quoi consiste le poste de Culture Skippeuse ? Une façon plus sympa pour définir les ressources humaines au sens large mais surtout faire vivre la Tribu autour de la Culture d'EP !



Pour résumer mes missions :

-Le sourcing des collaborateurs, la marque employeur, le recrutement

-L’intégration, le vivre ensemble et l’animation de la tribu

-La gestion des ressources humaines et du social

-La formation et la GPEC



Mes compétences :

Merchandising

Marketing opérationnel

Gestion de projet

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Étude de marché

Gestion de trésorerie

Études qualitatives

Études quantitatives