Louise JAKOB

Titulaire d'un master spécialisé dans les sciences des procédés en agroalimentaire, j'ai acquis une double compétence en qualité alimentaire grâce à mes différents expériences.



Compétences et connaissances:



-Système qualité: plan de maîtrise sanitaire, plan de nettoyage et désinfection, HACCP, diagramme d'hishakawa (méthode des 5M) FIFO, marche en avant, sanitation, métrologie, bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, veille réglementaire, gestion des non-conformités, plan d'actions correctives et préventives, gestion du système documentaire, animations de réunions, formations du personnel à l'hygiène la qualité et la sécurité, gestion des réclamations, Food Defense.



-Normes et certifications: BIO, IFS (Food, Broker et Logistic), BRC, ISO 9001, Fel Partenariat, Fel excellence, GLOBAL G.A.P.

-Cahier des charges privés: Filière qualité carrefour, Reflet de France, Mon Marché Plaisir, Monoprix, Provera, 100% saveur, clientèle Allemande, Pink Lady

-Cahier des charges des AOP/ AOC/ IGP: Pêches Nectarines de France, Abricots de France, Pommes Poires, Châtaignes d'Ardèche, Clairette de Die, Saint Joseph, saucisson d'Ardèche.



-Logiciels et machines: suite iwork, suite office, WMSI, frulog, PGTFL, infologic, machines pimprenelle et colibri, AS400, rimses, Frulog, Sigem.



-Sciences de l'aliment: qualités sensorielles et nutritionnelles, microbiologie et toxicologie pour la sécurité des aliments, interaction emballage/aliments, génie des procédés (transfert de matières et de chaleur), élaboration de bio produits (micro encapsulation).



-Anglais niveau B2 selon le cadre Européen commun de référence des langues.





