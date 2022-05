Patrice GONZALEZ

QUALITES :



Sens du contact et de l'écoute, rigoureux et organisé, soucieux du mieux faire dans l'analyse et la gestion de mes objectifs, tenace et endurant dans mes perspectives.



Communicant et optimiste, grand goût du challenge et de la réussite, entreprenant et créatif.



COMPETENCES :



Négociations multi canaux, de comptes régionaux et nationaux.



Stratégies de développement commercial sur phases de ventes courtes, moyennes et longues.



Définition d'axes de développement, par réseaux indirects et recrutements adaptés.



Gestion de la croissance des flux commerciaux.



Optimisation des modes opératoires, par la mise en place des outils et process commerciaux, CRM...



UNIVERS : COMMUNICATION.

Vente, management et gestion des ressources Humaines.



Mes compétences :

Communication

Management de projet

Fédérateur de projet

Media planning

Corporate communications

Publicité

Marketing

Médias

Management

Édition

Presse

Valorisation de Marque