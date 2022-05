Patrice GONZALEZ

Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont permis d’explorer les différentes voies de la vente, que ce soient par la publicité, les relations publiques, les relations presse ou le marketing direct et indirect, ainsi que le management.



Aujourd’hui je souhaite me tourner vers la vente de produits et services plus « palpables ».



Ma flexibilité, mon goût pour le contact humain, le travail en équipe, la satisfaction du client sont les atouts qui pourront être mis à profit dans l'entreprise, dont l’image de marque est haut plus haut !



Votre entreprise se développe et vous attendez de vos collaborateurs une adaptation rapide, un dynamisme certain dans un soucis d’efficacité immédiate. Aussi je vous propose une nouvelle collaboration.



Je reste à votre entière disposition pour tout entretien ou je pourrais développer mes motivations et mes compétences.



Cordialement



GONZALEZ Patrice