Romain GUY

Ma formation m’a permis de réaliser deux stages de 17 et 19 semaines dans des domaines très diversifiés.



Ainsi, mon premier stage à EMI Toulouse m’a permis de réaliser plusieurs des dossiers de certification en statique et fatigue, sur différents appareils de vol. J’ai développé mes aptitudes sur le logiciel éléments finis (Patran / Nastran). De plus, l’aéronautique et les délais de livraison courts m'ont appris la rigueur, le travail en équipe ainsi qu’une grande autonomie.



Mon second stage, qui s’est concrétisé par un CDD de 4 mois, était davantage centré sur la conception mécanique, il m’a permis de réaliser plusieurs modules de déplacement sur des appareils de diagnostic in vitro. Cette expérience m’a appris la rigueur des normes (milieu médical), le travail au sein d’une équipe multidisciplinaire de R&D (Informatique, électronique, mécanique) ainsi que les contraintes de chacun sur la conception, mais aussi et surtout, la rapidité de réaction au vue des souhaits d’un client.



D’autre part, mes précédentes années d'études m'ont permis de développer différents projets de conception ainsi que les outils appropriés à ce type d'activité (Logiciel de dessin 3D/Logiciel de RDM/Eléments finis/Mécanique des fluides/Thermique). La variété des domaines que j’ai abordés m’a permis de développer une ouverture d’esprit ainsi que des capacités de synthèse et d’analyse.



Mes compétences :

Analyse de données

Cahier des charges

Communication

Organisation

Pragmatisme

Rigueur

travail en équipe