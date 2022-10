Après des années d'emplois alimentaires dans divers domaines, j'ai obtenu une opportunité de formation dans celui de l'automatisme, plus proche de mes compétences. J'ai ensuite eu la chance de pouvoir poursuivre avec un emploi dans ce domaine, en tant que responsable de la conception électrotechnique.



Suite à un départ, j'ai ensuite eu la responsabilité d'un projet de développement d'une commande numérique, ce qui fut pour moi une formidable opportunité de pouvoir enfin mettre en pratique mes compétences en programmation.



Ayant désormais une carrière en informatique dans le milieu de la métallurgie industrielle, je souhaiterais poursuivre dans un milieu correspondant mieux à ma passion. Dans l'idéal, j'aimerais travailler dans une entreprise travaillant dans le domaine des biotechnologies, ou plus généralement dans la recherche scientifique, car il s'agit de mon projet initial.



Je reste néanmoins ouvert à toute possibilité. Pour me contacter: Brieux.Kervella@hotmail.fr



Mes compétences :

Visual Basic

Microsoft Windows

Bureautique

SQL

C

Profibus

Câblage

PHP

C++

Maintenance informatique

TCP/IP

Electrotechnique

JavaScript

Automates programmables

Maintenance industrielle

Ethercat

Développement web