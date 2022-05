Louise JOSSERAND

Ayant validé mon Master II d'Histoire de l'Art parcours Objet d'art, conservation et mise en valeur du patrimoine à Grenoble II et je suis à la recherche d'un emploi à temps plein dans le domaine culturel.

J'ai suivi ma deuxième année de master en échange universitaire à l'Université d'Ottawa en Ontario (Canada). J'y ai effectué un stage de six mois au Programme d'Art Publique de la ville d'Ottawa, ce qui m'a permit de me forger d'excellentes bases. J'ai rédigé et soutenu un mémoire de recherche appliqué qui a reçu la mention très bien.



Actuellement médiatrice vacataire au Service des Publics du Musée de Grenoble, je suis principalement à la recherche d'un emploi sur la région Rhône-Alpes mais suis motivée pour toute opportunité de mobilité.



Je suis dynamique, créative et efficace. Je suis habituée au travail en équipe, formée à la recherche documentaire et à la rédaction de dossiers, articles et catalogues. Je parle l'anglais couramment, et suis à même de traduire des textes relatifs à l'art ou à la communication culturelle du français à l'anglais et inversement.

Je m'intéresse énormément à la culture et au patrimoine et souhaite trouver un poste enrichissant au sein d'une institution active.



Ayant toujours travaillé en parallèle de mes études, je suis familière du monde du travail et de son fonctionnement.



Mes compétences :

Travail associatif

Recherche documentaire

Rédaction

Conservation du patrimoine

Musées

Objet d'art

Histoire de l'art

Traduction