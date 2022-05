Louise JUNG

Jeune diplômée d'un Master 2 en Valorisation du Patrimoine culturel et naturel depuis septembre dernier. Je suis sur le point d'obtenir la carte de guide-conférencier (dossier en cours de validation auprès de la préfecture du Bas-Rhin).



Domaine de travail : j'ai pour objectif de travailler dans le domaine de la valorisation et de la médiation du patrimoine en tant que médiatrice du patrimoine.



Échelle de recherche : Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Champagne-Ardenne et dans toute la France



Projet professionnel : je projette de m'occuper de la conception d'actions et d'outils de médiation (création de circuits visites guidées, ateliers, expositions, conférences) dans un musée, une collectivité, une association et toutes autres structures culturelles pour le grand public, le jeune public, le public familial et le public empêché.



Expérience professionnelle : durant mes études universitaires, j'ai fait des stages et des emplois saisonniers en médiation et conservation du patrimoine. J'ai eu l'occasion de travailler en musée, en collectivité territoriale, aux archives départementales.



J’ai fait un stage en tant qu’animatrice du patrimoine au service du patrimoine de la ville de Fécamp. J’ai animé des visites et des ateliers du patrimoine pour le public scolaire et je suis en train de faire ma demande pour la carte de guide-conférencier. J’ai également été chargée de la conception et du montage d’une exposition estival (j’ai travaillé avec différents acteurs, archives, bibliothèque patrimoniale, service de communication).



J’ai effectué un autre stage en tant que médiatrice culturelle dans le service des publics du musée de la Faïence à Sarreguemines où je me suis occupée de la conception de d’un support de visite pour le public familial pour une exposition temporaire Bleu de cuivre.





La conservation du patrimoine (les collections de musées, les monuments), la recherche et la préparation d'exposition m'intéressent également.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Jimdo

Conception et rédaction de supports de médiation

Techniques de guidage (visite et atelier)

Accueil et information du public

Recherche documentaire

Conception et montage d’exposition

Classement d'un fonds d'archives d'architecte

Microsoft Office