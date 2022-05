Louise LANGLOIS

Diplômée d'un master en management et marketing, j'ai occupé des postes de chargée de communication et relation clientèle, assistante marketing et technico-commerciale pour un expert graphique spécialisé dans la conception graphique et l'impression (LAMAZIERE).



Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant que chargée de communication et marketing.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Communication

Graphisme

Adobe InDesign

Print

Microsoft Office

Chaîne graphique

Gestion de la relation client

Management

Techniques de vente