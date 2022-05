Louise LELEU

Bonjour!



Je suis styliste/infographiste spécialisée en licences depuis 1 an.



Mes missions sont les suivantes:

- prospection des nouvelles tendances (défilés, shoppings europééns etc.) - tout en respectant la cible et les contraintes du marché

- choix et définition du produit

- infographie : élaboration de dessins et fiches techniques

- création de prints (all-over, placés...) et broderie

- suivi du produit : bien-aller, mise au point etc.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Anglais

ANGLAIS TECHNIQUE

C-design

Cdesign

indesign

Photoshop et illustrator

Prospective

Technique

Traitement de texte

Travail d'équipe