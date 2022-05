Bonjour,



Aimant les Arts et le Cinéma, tout particulièrement, j’ai déjà travaillé dans l’Animation 3D, l’Art, le cinéma, la mode, mais aussi la restauration et la vente pour pouvoir subvenir à mes besoins. A travers ces expériences, j’ai pu mettre en œuvre mon savoir professionnel acquis lors de mes études à LISAA et en même temps développer des qualités de contact qui me paraissent indispensables pour progresser dans tout métier.



Grâce à mes voyages en Europe et dans le monde, j’ai aussi acquis une ouverture d’esprit vers l’Autre qui me semble importante pour toute profession liée à la communication.



Forte de mes premières expériences professionnelles et culturelles, je souhaite vivement m’investir à fond dans le cinéma, afin d’être à même de devenir la meilleure professionnelle possible, et réaliser ce que je pense être vraiment ma vocation. A la suite de mes premières expériences dans le domaine du cinéma, je me suis rendu compte que le montage était une discipline qui me convenait tout à fait et dans laquelle je serai à même d’exceller. Je pense en effet qu’elle pourrait me permettre de travailler en équipe et de proposer des approches créatives, originales et innovantes, permettant d’optimiser le travail du réalisateur.



Je suis convaincue que mes qualités d’observatrice, de curieuse, d’active, de travailleuse, de rigueur mais aussi de souplesse, d’esprit pratique, d’écoute, ainsi que ma bonne humeur et mon sourire devraient me permettre de réussir dans ce métier.



Cordialement.



Louise Lemarchand.



Mes compétences :

Montage vidéo

Cadreuse