Louise LUCAS-WAUTHIER

Après plus de 6 années détudes de la psychologie clinique et de la psychopathologie que jai effectué jusquau Master (à l'Université de psychologie, Paris V, René Descartes). Suivi, dune pratique de la Sophrologie, qui ma été enseignée par Mme Catherine Aliotta et Mme Sylvie Bendavid-Altmann au sein de LInstitut de formation à la Sophrologie. J'ai souhaité, tout en continuant de travailler dans les hôpitaux et les entreprises. Travailler aussi en cabinet.







Mon but étant dapporter, par des séances de sophrologie,de relaxologie et de psychothérapie soit en individuel, ou en groupe.





« Un mieux être » par une aide active.



À toutes les personnes qui, à certaines périodes de la vie,doivent faire face à des moments difficiles. Des situations qui nécessitent de laide pour pouvoir,sen sortir victorieux.





Jeffectue des visites à domicile, en particulier pour les femmes enceintes alitées. Qui viennent d'accoucher depuis peu ou pour toute personne ne pouvant pas se déplacer.



Autrement, les consultations se font au cabinet de 9H à 21H.



Mes compétences :

Psychologie

Sophrologie

Psychothérapie