Louise MARTI

Actuellement en MBA Management Qualité des Organisations et Développement Durable en alternance avec l'entreprise ASI Maintenance j'ai l'occasion de participer activement à des missions qualité, afin de mettre à profit mon dynamisme et mes capacités organisationnelles, ainsi que mes compétences acquises lors de ma formation et mes expériences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prezi

Système qualité

Évaluation des fournisseurs

Maîtrise statistique des procédés

Audit interne

Amélioration continue

ISO 9001 : 2015

ISO 14001