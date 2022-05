Hays est le spécialiste du recrutement multi-secteur qui recrute en CDI, CDD et travail temporaire dans toute la France.



Consultante en recrutement sur la division Public Parapublic / Logement Social de Hays Paris.



Issue d'une licence en droit économie et gestion et d'un Master 2 en management du luxe, j'ai l'opportunité d'intégrer sur la division Public Parapublic / Logement Social sur les métiers support.



La particularité de notre cabinet réside dans la spécialisation de chaque consultant. En effet, parce que chaque mission de recrutement est unique, nous vous proposons des solutions de recrutement ad hoc.

• Hyper-spécialisation de nos consultants.

• Base de données nationale.

• Sourcing et cooptation.

• Organisation d’évènements.

• Mise en place d’outils de communication innovants.



Si vous êtes recruteur et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos services et notre mode de fonctionnement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Si vous êtes candidat et que vous vous tenez à l'écoute de nouvelles opportunités de carrière, je me tiens à votre disposition pour discuter de votre parcours et de vos attentes professionnelles.



Au sein d'une équipe de six consultants à intervenir auprès des acteurs du Logement Social, Public et Parapublic, je me suis spécialisée sur les fonctions support. Je suis donc amenée à recruter :

- Des profils liés aux métiers Financiers, Comptables, Contrôle de gestion et Achats

- Des profils liés aux métiers de l'assistanat

- Des profils liés aux Ressources Humaines et à la formation

- Des profils liés aux métiers du marketing et de la communication



N'hésitez pas à me contacter, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour connaître toutes nos opportunités : l.martinez@hays.fr



Louise Martinez



Mes compétences :

Ressources humaines

Secteur public

Immobilier

Marketing et communication

Recrutement

Finance et comptabilité

SEM

Logement social

Juridique et achats

Assistanat