Louise MENAUT

Actuellement en poste en tant qu'architecte et chef de projet bâtiment dans une entreprise d’ingénierie industrielle (ELESSEMO) depuis 2013, je cherche actuellement à me diversifier en intégrant une nouvelle entreprise. Suite à l'obtention de mon diplôme d'architecte HMONP, j'ai rejoins ce cabinet spécialisé dans la construction industrielle et notamment dans les liquoreux. En collaborant aux côtés d'ingénieurs process, j'ai acquis une complète autonomie de travail comme maître d'oeuvre et AMO. Mon travail débute de la conception des projets jusqu'à la livraison des bâtiments, en passant par l'ensemble des phases d'avant-projet et de pilotage des entreprises en corps d'états séparés



Mes compétences :

Assitance à Maitrise d'ouvrage HQE

Rédaction des cahier des charges bâtiment

Gestion budgétaire et planning

Gestion de projet industriel

Conduite et gestion de chantier

Indesign

Pack Office

MS Project

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Revit architecture

AutoCAD

Planification de projet