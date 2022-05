Louise NAUD

Je suis actuellement Research analyst au California Institute of Technology, dans l'équipe du Prof. Perona.



J'ai été ingénieur études et développement à ThereSIS, dans le VisionLab (unité collaborative entre Thales et le CEA pour les problématiques de vidéo surveillance).



J'ai travaillé auparavant au Centre de Morphologie Mathématique des Mines ParisTech sur la segmentation de scènes complexes en vidéo surveillance en collaboration avec Sagem Sécurité. Il s'agissait de fournir une plateforme de dépouillement pour analyser a posteriori et de manière interactive des bandes vidéo provenant de plusieurs capteurs.



Ce type de travaux m'a permis de mettre en oeuvre :

- Programmation / Génie logiciel : livraison d'une DLL opérationnelle à Sagem Sécurité (Langage : C / C++)

- Prototypage d'algorithmes (MATLAB, Python (2.4 à 2.6))

- Rédaction de Comptes rendus de réunions

- Démonstrateur

- Morphologie Mathématique, Statistiques.



Mes compétences :

Python

C/C++

MATLAB

Machine Learning

Convex Optimization