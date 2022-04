Emmanuel PASQUET

Passionné de cinéma depuis l'enfance, je me suis construit un univers artistique autour de la dérision, de l'humour absurde et d'une touche de poésie.

Mon métier d'ingénieur nourrit mon imagination et mon expérience de vie d'ingrédients uniques pour un cinéaste. Il me permet de développer une pensée indépendante et un univers artistique détaché.



Mes compétences :

Documentaire

Film institutionnel

Mise en scène

Monteur

Réalisateur