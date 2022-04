Emmanuel PASQUET

30 ans dans tous les domaines d'activités de la vente, 14 ans de management avec la gestion

d'une boutique me donnent une solide expérience en tant que directeur de boutique. Véritable

ambassadeur , je suis le garant de la réussite de mon point de vente en privilégiant la satisfaction

du client et le bien être de l'équipe.



Mes compétences :

Animation de formations

Evénementiels et salons

Evènementiel et Partenariats

Proactivité

Développement des compétences

Créativité

Accompagnement individuel

Relationnel

Relationship

Persévérance

Connaissance clients

Microsoft Office

Accompagnement collectif

Relations clients

Flexibilité

Gestion du personnel

Résistance stress

Réactivité

Fidélisation client

Commerce B2C

Force de proposition

Gestion des conflits

Service client

Cross selling

Luxe

Accueil des clients

Bijouterie

Contentieux

Management des ventes

Coaching

Vente

Merchandising

Résolution des conflits

Sécurité au travail

Travail d'équipe

Adaptation

Transversalité savoirs

Autonomie

Organisation du travail

Gestion de la relation client

Vision

Esprit d'équipe

Leadership

Reporting

Rigueur

Développement commercial

Sens de l'initiative

Horlogerie

Prospection

Gestion des stocks

Briefing

Joaillerie

Gestion de projet

Chiffre d'affaires

Sécurité

Display Advertising

Vérification des stocks