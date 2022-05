Louise PENIN

Engagée à employer mes compétences relationnelles, d'analyse et de gestion de projet là où le monde économique et l'humain se rencontrent.

Au service des problématiques de développement économique local et territorial, des démarches socialement responsables au sens large.

Connaissance des partenaires et de l'environnement de la création d'entreprise, des problématiques des porteurs de projets, de l'analyse financière et stratégique.





Expérience professionnelle en Inde en tant que chargée de projet. Anglais très bon.



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Analyser écouter réfléchir agir

Relationnel

Adaptabilité

Esprit d'initiative