Louise PETIT

Actuellement étudiante à Skema Business School (Top 15 école de commerce) sur le campus de Suzhou, Chine, je me prépare à une carrière internationale dans le domaine de la stratégie marketing.



J'ai de bonnes connaissances dans le domaine de l'économie et de la finance grâce à ma licence dans ces domaines, et également en Marketing grâce à ma formation actuelle (Master in Management) et grâce à mes précédents stages en Marketing. De plus, mon année à l'étranger au Canada Anglophone m'a permis de me perfectionner en Anglais et de m'ouvrir l'esprit sur des cultures différentes. Je suis en train de renforcer cette valeur ajoutée grâce à mon année en Chine, où quotidiennement j'étudie et apprends à vivre avec une culture très différente de la culture occidentale.







Mes compétences :

Informatique

Chine

Tourisme

International

Marketing

Ouverture d'esprit

Management