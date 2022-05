Louise PRACA

Passionnée par les ressorts de la performance humaine et le management, et forte d'une expérience réussie dans le management du changement dans une grande entreprise, j'offre mes compétences et mon expérience dans le développement des ressources humaines, la gestion de projet, en entreprise, association ou structure publique.



J'aime particulièrement travailler dans des environnements complexes, notamment en mode projet, travailler en équipe et m'adapter constamment pour mettre en place des solutions innovantes. Avec plusieurs expériences professionnelles en entreprise et en association, j'ai également un double-diplôme à Sciences Po Aix.



Mes compétences :

Gestion de partenariats

Communication interne

Gestion événementielle

Gestion de projet

Evénementiel

Management transversal

Ressources humaines

GPEC

Ingénierie de formation