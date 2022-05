Louise PROTHERY-HADEFI

Journaliste depuis 10 ans, j'ai choisi de diversifier mon activité en m'appuyant sur ma double compétence: l'écrit et l'oral.



Je propose d'une part des contenus rédactionnels (dossiers et communiqués de presse notamment) et d'autre part du conseil en prise de parole, avec une expertise particulière en communication non verbale (posture, gestuelle).



Mon objectif: aider l'entreprise et ses acteurs à passer des messages clairs, impactants et parfaitement cohérents avec leur image.



Parallèlement à cette activité de conseil, je dispense des formations en communication écrite pour le groupe CEGOS.



Mes compétences :

Communication

Communication écrite

Communication Non Verbale

Communication orale

Conseil

Conseil en communication

Dossiers de presse

Formation

Formation en Communication

Outils de communication

Parole en public

Presse

Prise de parole

Prise de parole en public

Rédaction