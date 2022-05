Louise RUÉ

J'ai obtenu mon DNSEP avec mention en juin 2016 à l’École Supérieure d’Art et Design de Saint- Étienne. Je suis maintenant auto-entrepreneur.



J’aime réaliser des projets tout en pensant à l’environnement et au monde qui nous entoure, avec

des méthodes de travail abouties, développer un savoir-faire de qualité, satisfaire une clientèle en

offrant l’utile et l’agréable : le goût de l’élégance.

Suite à de multiples entretiens avec des designers, agriculteurs et autres professionnels, dans le cadre de mon mémoire, je me suis rendu compte que le design devient essentiel lorsqu’il est associé à la pratique.

Pour moi, le design est à la croisée de l’art, de la technique et de l’évolution de la société.

Je souhaite que mes projets aient une dimension sociétale, locale et environnementale plaçant l’utilisateur au centre de la recherche et du développement.



Je propose mes compétences en design mobilier, objets, design graphique et architecture intérieur.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Rhino3d

Adobe Photoshop

travail du bois (atelier)

Gestion de projet

Recherche en design

Keyshot

AutoCAD