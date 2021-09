Issu de mon expérience autour du Monde, J'apporte mon dynamisme et ma capacité à analyser et structurer une Organisation orientée vers la croissance de son activité, à retenir et développer le portfeuille clients ainsi que les talents au sein de l'entreprise. Je pilote les équipes afin de délivrer les résultats à l'aide d'une Stratégie pérenne.



J'envisage la Direction d'entreprises de taille intermédiaire qui visent la croissance en France et à l'international. Je suis prêt à investir une part de mon patrimoine afin de participer pleinement à l'aventure entrepreneuriale.



Mes expertises



24 ans de pilotage dorganisations industrielles tournées vers linternational (Direction dusine jusquà Direction Générale), rentabilité, productivité, rationalisation, développement et innovation/qualité.



6 ans de Présidence de BU internationales/mondiales spécialisés dans les services techniques B to B to C, rentabilité, transformation, croissance organique, acquisitions et intégrations.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipes

Automobile

Direction de filiale

Direction générale

Entrepreneur

International

Management

Performance

PROGRES

Stratégie

Organisation

Croissance externe

Gestion de projet

Business development

Animation d'équipe

Kaizen

Entreprenariat