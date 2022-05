Louise SCALMATO HALLYNCK

Bonjour,



Forte d'une expérience de plus de10 ans en assurances IARD et en assurances de personnes, je continue à développer mes compétences par le biais de formations (produits, management, techniques de vente...) comme dernièrement mon Master 2 Manager de l'assurance (option Gestion de Patrimoine). Ce dernier m'a permis d'avoir une vision plus large du management et du monde de l'assurance. J'ai pu m'initier à l'analyse financière, entrer plus en détail dans les techniques marketing et développer mes compétences en management,coaching et approfondir mes connaissances techniques sur les produits d'épargne et de prévoyance.



Mon but est d'être toujours en phase avec la réalité du marché pour mieux appréhender et répondre aux besoins des assurés, et être un véritable manager et coach de proximité pour accompagner au mieux mon équipe de vente dans sa montée en compétences.



Ayant le sens du relationnel je sais travailler en synergie avec les autres réseaux comme les conseillers chargés des clients professionnels indépendants, ainsi que les conseillers en gestion de patrimoine. J'ai conscience de l'importance de travailler en multicanal.



Mon dynamisme et mon enthousiasme me poussent à relever les nouveaux défits qui me sont proposés ou que je me fixe pour atteindre les objectifs en quantitatif mais aussi en qualitatif.



Curieuse, méthodique, organisée et persévérante je n'hésite pas a tester les nouvelles techniques et trouver la solution adéquate dans des délais courts pour être efficace le plus rapidement possible.



Pleinement investie dans mon entreprise j'aspire à encadrer des équipes plus importantes en taille voir évoluer vers d'autres réseaux pour encadrer des conseillers autonomes (cgpc, conseillers professionnels...).



Mes compétences :

Assurances de personnes

Assurance IARD

Coaching d'équipe

Marketing opérationnel

Assurance maladie

Assurance vie

Marketing stratégique

Commercial

Animation de réunions

Relation clients

Assurance

IARD

Management

Gestion centre de profit

Coaching

Négociation

Assurance de personnes

Chef de projet

Gestion de patrimoine