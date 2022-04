Julie LABAT

Après le bac, j'ai quitté la région Lorraine pour partir à Lyon afin de suivre un DUT STID (Statistique et Traitement Informatique des Données) en alternance. J'ai beaucoup appris durant ces deux années de formation.



J'ai effectué mon stage de 1ere année et mon contrat d'alternance à Gan Assurances au sein du Bureau d'Etudes Techniques. Ma principale mission a consisté en l'étude du zonier automobile.

L'année suivante, j'ai décidé de compléter ma formation avec la licence CE STAT qui m'a permis de me spécialiser en marketing. Le GAN m'a conservé un an de plus en contrat d'apprentissage. J'ai alors pu effectuer, entre autres, une étude technique sur les contrats multirisques habitation.



Depuis octobre 2007, je travaille au sein de la direction technique de Groupama Paris Val de Loire où j'effectue, entre autres, la création, l'automatisation et la mise à jour des statistiques et tableaux de bord par risque et produit. Dans le cadre de la convergence vers les normes groupes, j'étudie l'évolution des provisions au travers de reporting et du rapport actuariel. Au cours des mois de juin et juillet, nous élaborons le dossier démarche tarifaire afin de préconiser les augmentations tarifaires par risque et par produit. Je suis également chargée du pilotage et de l'organisation du quittancement annuel. En lien avec le département audit et contrôle interne, j'ai notamment élaboré le processus et créé des fiches de contrôle dans le cadre de la cartographie des risques et de la réforme Solvency II. J'organise les recettes des simulations par les collaborateurs des départements technique et informatique.

Depuis novembre 2013, j'ai la responsabilité de l'équipe pilotage technique composée de 2 personnes.



Mes compétences :

