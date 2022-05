Louise SCHAEFER

Admise au CESACOM dans une formation Bac+3 « Responsable de Projet de Communication» pour la rentrée 2016, je suis actuellement à la recherche d’un stage alterné de longue durée sur un rythme de 3 jours par semaine en entreprise.

J’ai obtenu le diplôme de BTS Communication en 2015.

Mes deux années de BTS au CESACOM m’ont permis d’acquérir des connaissances théoriques mais aussi des compétences pratiques dans plusieurs domaines liés à la communication.

J’ai bénéficié d’un enseignement pluridisciplinaire, allant de la conception print au montage de publicité, sans oublier l’utilisation des logiciels de PAO. J’ai fait un apprentissage dans le cadre d’une association, et lors de ce stage j’ai été amenée à prendre le rôle de chef de projet : j’ai commencé par créer une identité visuelle pour cette association de protection animale, puis j’ai élaboré différents outils de communication pour les rendre visible sur un marché au diagnostic ambigu. La gestion de tous les ces éléments depuis leur création graphique jusque leur production m’a appris à être responsable et m’a donné confiance en moi pour de futurs projets professionnels.

J’ai décidé d’entreprendre une licence en langues orientales après le BTS, car la connaissance de plusieurs langues est le complément indispensable dans l’exercice d’un métier qui s’ouvre à l’international. Je parle et écrit déjà l’anglais couramment, grâce à ma double nationalité Franco-américaine, et pouvoir le pratiquer dans mon avenir professionnel est l’une de mes priorités.

Par ailleurs, j’ai montré à plusieurs reprises mes qualités rédactionnelles et mon goût pour la littérature au cours d’ateliers d’écritures et autres projets personnels.

L’obtention d’une formation en alternance me paraît être aujourd’hui la suite logique des études que j’ai entreprises.



Mes compétences :

community management

Adobe InDesign

Adobe Photoshop CS5

Adobe Illustrator

Adobe Premiere