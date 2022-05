Louise SKIRA

Je suis née en juillet 1985, je vis et travaille à Paris. Après un Master de psychologie, j’ai décidé de me consacrer entièrement à la photographie argentique NB et couleurs, que je pratique depuis l’âge de 16 ans.



Aujourd’hui à 27 ans, je partage mon temps entre mes prises de vues et d’autres domaines d’activité qui m’apportent beaucoup : la musique et le cinéma.



La photographie me permet de croire qu’il restera quelque chose d’inscrit quelque part, que la vision d’un lieu ou d’un mouvement ne disparaîtra pas si facilement.



Mes compétences :

Argentique

Musique

Photographe