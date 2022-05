Louise TESSIER

Titulaire d’un Master “Management des réseaux et de la franchise” effectué là ’IGR-IAE de Rennes, je souhaiterais me diriger vers les métiers de l’animation et du développement de réseau. J’ai effectué cette dernière année en alternance au sein du groupe hôtelier Louvre Hotels Group, en tant que Chargée de missions au service franchise, me permettant d’appréhender d’un point de vue opérationnel les problématiques d’animation d’un réseau de franchisés. A la suite de cette période d’apprentissage, j’ai décidé de réaliser une année de césure afin d’internationaliser mon parcours avec un semestre dans une université étrangère en Corée du Sud et un stage en tant qu’Assistante Marketing pour le Master franchisé Franck Provost en Australie.



Au cours de ces expériences, j’ai pu me familiariser avec le métier d’Animateur de réseau dans les secteurs de l’hôtellerie et de la coiffure, en étant à l'écoute des franchisés, en les aidant à trouver une solution à leurs problématiques quotidiennes afin d'améliorer leurs performances et développer leur activité. Aujourd’hui, je souhaiterais poursuivre dans ce domaine tout en découvrant celui du développement de réseau.



Mes compétences :

Microsoft office